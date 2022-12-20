В Белгороде восстанавливают повреждённые при обстреле дома по улице Славянская

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил, что рабочие уже приступили к восстановлению домов по улице Славянская после обстрела, случившегося днём 18 декабря. До конца недели в домах планируется восстановить остекление и заменить оконные рамы.