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В Белгороде восстанавливают повреждённые при обстреле дома по улице Славянская

Сегодня, 17:51
Фото: Соцсети врио мэра Валентина Демидова
Замена окон.
В настоящий момент рабочие меняют оконные рамы и восстанавливают остекление, сообщил в соцсетях врио мэра Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Обстрел

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил, что рабочие уже приступили к восстановлению домов по улице Славянская после обстрела, случившегося днём 18 декабря. До конца недели в домах планируется восстановить остекление и заменить оконные рамы. 

Есть повреждения фасадов частных домов. Сейчас строители проводят оценку, одновременно закрывая тепловой контур. Сможем обозначить собственникам срок восстановления по оставшимся видам работ, когда будет готово заключение. Пострадал коммерческий объект. Здесь восстановление должно быть в рамках страхового случая. 
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода

Всего 18 декабря при обстреле Белгорода разрушения зафиксировали в 70 квартирах и 12 частных домах, ещё 38 автомобилей были повреждены осколками. 

Фото: Соцсети врио мэра Валентина Демидова
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#Александра Склярова#Город#Обстрел#Белгород#Валентин Демидов#Восстановление домов
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