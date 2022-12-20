Агентство инноваций Москвы – лидер рейтинга РБК в сегменте государственного сектора

Рейтинг представляющих государственный сектор организаций и предприятий был создан в рамках единого рейтинга российских работодателей. Топ-20 разрабатывали с учетом мнений ведущих отечественных компаний из РБК-500, пишет rbc.ru.
В 2022 году авторы рейтинга впервые сфокусировали внимание на организациях из госсектора. Работодатели оценивались по следующим критериям: социальная ответственность, надежность и деловая репутация (участие в кампаниях, направленных на сохранение окружающей среды, и в благотворительных акциях), а также условия труда (наличие у сотрудников возможностей для профессионального обучения, карьерного роста и размеры зарплат).
Государственный сектор привлекает профессионалов тем, что открывает возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах.
Из заявления одного из соавторов рейтинга, руководителя аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергея Хитрова следует, что в уходящем году с учетом текущих реалий интерес к государственным структурам в значительной степени вырос.
Спрос на трудовую деятельность в госструктурах стал расти во многом благодаря трансформации, которая в них происходит. Компании начинают работать как представители бизнеса: они постепенно отказываются от характерной для сегмента бюрократии, становятся более оперативными и гибкими. Данная трансформация, подчеркнул Хитров, особенно заметна в настоящее время в организациях и компаниях столицы.
Заместитель руководителя Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин сообщил о том, что государство сейчас становится полноценным конкурентом на рынке труда для IТ-специалистов. Эксперт выразил мнение о том, что оно должно создать условия для привлечения их так же, как это делают крупные работодатели и IТ-структуры.
На HR-форуме РБК - 2022 директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая прокомментировала повышение интереса к организациям из госсектора. Для соискателей прежде всего важна надежность их потенциальной карьеры: они должны обладать уверенностью в наличии у них возможностей для стремительного профессионального роста.
По словам Осовицкой, требования к зарплатам не являются для кандидатов основными. Ориентир делается в первую очередь на гарантированную устойчивую занятость на фоне стрессов и крайней неопределенности, подытожила Осовицкая.