Агентство инноваций Москвы – лидер рейтинга РБК в сегменте государственного сектора

Заместитель руководителя Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин сообщил о том, что государство сейчас становится полноценным конкурентом на рынке труда для IТ-специалистов. Эксперт выразил мнение о том, что оно должно создать условия для привлечения их так же, как это делают крупные работодатели и IТ-структуры.