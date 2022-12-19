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На Стойленском ГОКе назвали имена лучших инженеров и мастеров 2022 года

Сегодня, 10:01
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКе подвели итоги корпоративных конкурсов «Инженер года» и «Мастер года» среди представителей предприятий добывающего дивизиона Группы НЛМК – СГОКа, Стагдока и Доломита.

Мероприятия направлены на развитие творческой инициативы сотрудников, поиск решений для повышения эффективности производства.

«Инженер года»

На конкурс «Инженер года» участники представили 13 коллективных и индивидуальных проектов по трем направлениям – «Повышение эффективности производственных процессов», «Горная промышленность», «Энергетика и ресурсосберегающие технологии».

По результатам очной защиты конкурсная комиссия определила значимые и экономически эффективные проекты, которые можно реализовать в оптимальные сроки. Авторами лучшего проекта в номинации «Повышение эффективности производственных процессов» стали представители Доломита Рафаил Волков, Владимир Прокошин и Виталий Аксенов, которые предложили оптимизацию производства доломитовой муки марки «С».

В номинации «Энергетика и ресурсосберегающие технологии» лучшим признано решение стойленцев Виктора Морозова и Алексея Остапенко, которое направлено на улучшение онлайн-контроля состояния трансформаторов.

Проекты победителей и призеров направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Инженер года-2022».

«Мастер года»

В конкурсе «Мастер года» приняли участие более 70 работников предприятий. На первом этапе конкурсанты прошли профессиональное тестирование, на втором – «Деловую Игру», где прожили обычный день мастера, но на игровом поле. После этого лучшие участники подготовили мини-проекты и защитили их перед конкурсной комиссией.

В итоге победителем конкурса «Мастер года-2022» дивизиона Руда признан сотрудник СГОКа Валерий Князькин. На втором месте также оказался стойленец Алексей Машуков. Третье место разделили сразу двое мастеров – представитель Стагдока Вячеслав Гришин и сотрудник СГОКа Сергей Чурзин.

 «Мы поддерживаем профессиональное творчество наших сотрудников. Уверен, что их светлые идеи и совместная активная работа над проектами, помогут не только их личному росту как руководителей, но и повышению эффективности производственных процессов на предприятиях», - прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

Победители и призеры корпоративных конкурсов получили корпоративные подарки, дипломы и денежные премии.

Фото: СГОК
#Сгок#Белгородская область#Общество#Алина Харина
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