На Стойленском ГОКе назвали имена лучших инженеров и мастеров 2022 года

В конкурсе «Мастер года» приняли участие более 70 работников предприятий. На первом этапе конкурсанты прошли профессиональное тестирование, на втором – «Деловую Игру», где прожили обычный день мастера, но на игровом поле. После этого лучшие участники подготовили мини-проекты и защитили их перед конкурсной комиссией.