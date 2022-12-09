Платформу МСП.РФ признали лучшей в своей категории на премии Digital Leaders Award

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, учрежденной платформе меньше года, однако на ней уже зарегистрировались свыше 250 тысяч пользователей. Такой ажиотаж показывает, насколько запущенная инициатива стала популярной и востребованной за прошедшие месяцы. Около 20 сервисов и 400 услуг, которые на сегодняшний момент могут найти на платформе владельцы малого и среднего бизнеса, покрывают практически все потребности российских предпринимателей. Исаевич также анонсировал запуск цифрового профиля предпринимателя, который существенно облегчит получение справок и выписок владельцам частных компаний, сделает проще подачу документов и получение мер поддержки, особенно финансовых.