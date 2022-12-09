Платформу МСП.РФ признали лучшей в своей категории на премии Digital Leaders Award

Как сообщает iz.ru, данная инициатива получила название «Платформа года» в категории «Цифровизация государственных сервисов».
Новый проект начал действовать в феврале 2022 года. Его создателями выступили Корпорация МСП и Министерство экономического развития. Он реализуется в рамках национального проекта по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Куратором цифровой платформы МСП.РФ стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, учрежденной платформе меньше года, однако на ней уже зарегистрировались свыше 250 тысяч пользователей. Такой ажиотаж показывает, насколько запущенная инициатива стала популярной и востребованной за прошедшие месяцы. Около 20 сервисов и 400 услуг, которые на сегодняшний момент могут найти на платформе владельцы малого и среднего бизнеса, покрывают практически все потребности российских предпринимателей. Исаевич также анонсировал запуск цифрового профиля предпринимателя, который существенно облегчит получение справок и выписок владельцам частных компаний, сделает проще подачу документов и получение мер поддержки, особенно финансовых.
Одним из самых востребованных сервисов цифровой платформы МСП.РФ является сервис «Производственная кооперация и сбыт», служащий для сотрудничества российских и зарубежных поставщиков и заказчиков. Помимо этого, стабильным спросом на платформе пользуются такие услуги, как кредитование, включая льготное, законодательный дайджест с полным комплексом действующих коррективов в нормативно-правовых актах, приобретение программного обеспечения со скидкой 50% и «Сервис 360°» для консультирования по спорным вопросам ведения бизнеса.
На МСП.РФ также предлагается 1,5 тысячи комплексных услуг для владельцев бизнеса в 85 субъектах России. В каждом из регионов существует свой перечень опций, с содержанием которого можно ознакомиться в личном кабинете. В пакеты входят несколько самых востребованных в конкретном регионе комплексных мер поддержки. Чаще всего Корпорация МСП предлагает предпринимателям правовую поддержку по различным вопросам, финансовый и управленческий аудит, повышение квалификации штатных специалистов, запуск работы на маркетплейсах и пр.
Digital Leaders Award – награда в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, которые являются наиболее успешным инструментом развития цифровых решений и онлайн-сервисов в течение года. В 2022 году претендентами на признание экспертами отрасли стали digital-дебютанты и цифровые корпорации, которые презентовали не имеющие аналогов цифровые проекты и сервисы, товары и услуги.