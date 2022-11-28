На канале ОТР «завазелинили» грудь Татьяны Догилевой в старом фильме

Он вспомнил советский фильм Юлия Райзмана «Частная жизнь». Суть в том, что была сцена, где члены семьи главного героя выскочили из комнат, когда он вернулся домой. Из одной из комнат выглянула девушка в ночной рубашке, которая сползла с плеча и обнажила грудь. На несколько секунд камера сфокусировалась на этой груди и показала её средним планом. Роль сыграла Татьяна Догилева.