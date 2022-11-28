На канале ОТР «завазелинили» грудь Татьяны Догилевой в старом фильме

Российская цензура постепенно усиливается и становится временами даже жёстче, чем в советское время. Как пишет издание, обе цензуры — лицемерны. Одни вещи запрещаются, а на другие просто закрываются глаза.
В пример журналисты привели запрещённый на территории РФ Талибан*. Но это касается политики. В кино ситуация оказалась не лучше. Российский социолог Сергей Белановский обратил внимание на это в своём блоге.
Он вспомнил советский фильм Юлия Райзмана «Частная жизнь». Суть в том, что была сцена, где члены семьи главного героя выскочили из комнат, когда он вернулся домой. Из одной из комнат выглянула девушка в ночной рубашке, которая сползла с плеча и обнажила грудь. На несколько секунд камера сфокусировалась на этой груди и показала её средним планом. Роль сыграла Татьяна Догилева.
Кадр не имел никакого отношения к сюжету и никак на него не повлиял. Очевидно, что это было проявление гражданского мужества в борьбе с советской цензурой.
Как отметил Белановский, он бы про это даже не вспомнил, если бы на канале ОТР ему не попалась та самая сцена. Обе груди героини, и закрытая, и открытая, в новой версии фильма оказались «завазелинины». С помощью вазелина тогда создавали размытость кадра, поэтому и такое сравнение. В итоге грудь в новой версии фильма отсутствовала.
«Видимо, новая версия кадра связана с борьбой Путина за семейные ценности и против ЛГБТ. Но что обратило на себя внимание. Эпизод с грудью при всей его нелепости в данном контексте настолько незначителен, что можно было бы не обращать на него внимание», — пишет социолог.
То есть ленту взяли из архива и зацензурили уже прошедший советскую цензуру фильм. Видимо, для этого создан специальный аппарат, раз можно увидеть и такую мелочь, считает Белановский.
Интересно, что с мнением специалиста согласились и другие пользователи. Один и вовсе отметил, что история не про скрепы — за рубежом разместить рекламу в соцсетях с обнажённой грудью фактически невозможно. Более того, требуют прикрывать соски даже у мужских нарисованных персонажей.