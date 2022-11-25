Команда «Формулы-1» «Мерседес» готова пригласить к себе Шумахера

Руководитель команды «Мерседес» в «Формуле-1» Тото Вольфф рассказал, что рассматривает возможность приглашения Мика Шумахера на место одного из резервных гонщиков, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Контракт с сыном семикратного чемпиона мира, который выступал за американскую команду «Хаас» был расторгнут накануне заключительного этапа чемпионата в Абу-Даби. Найти место основного пилота в других командах гонщику не удалось.
«Мик близок «Мерседес» благодаря Михаэлю и всей семье Шумахеров. Он подходит нашей команде», - заявил Вольфф, отметив при этом, что ни переговоров, ни подписания каких бы не то не было документов, не проводилось.