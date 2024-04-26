Какие выплаты положены ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Кроме того, право на получение двух пенсий имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием или работами по ликвидации последствий. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).