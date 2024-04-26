Какие выплаты положены ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Согласно закону, ликвидаторам и подвергшимся воздействию радиации на ЧАЭС положены ежемесячные, единовременные и ежегодные меры социальной поддержки гражданам. Подробности рассказала управляющая ОСФР по Белгородской области Ирина Шушкова.
Получить статус ликвидатора могут граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. У них должно быть официальное удостоверения ликвидатора, которое выдало правительство СССР, Украины, Российской Федерации или Республики Беларусь.
Что касается категории граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, они определены федеральным законом.
Шушкова отметила, что оформлением и выдачей удостоверений занимаются органы социальной защиты населения.
На сегодняшний день в Белгородской области проживает 1586 ликвидаторов и 443 инвалида вследствие Чернобыльской катастрофы.
«Чернобыльцы» и приравненные к ним категории лиц, которые пострадали от последствий радиации, могут каждый месяц получать денежную выплату (ЕДВ). Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие могут рассчитывать на вторую ЕДВ, если есть основания.
Например, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами (первая ЕДВ выплачивается как ликвидатору, вторая ЕДВ — как инвалиду). Такое исключение предусмотрено только для лиц, имеющих право на ЕДВ как «чернобыльцы» — остальные категории граждан могут получать лишь одну выплату.
Ирина Шушкова
В зависимости от категории ликвидаторам и пострадавшим назначают и выплачивают следующие виды компенсаций:
Ежемесячные:
— компенсация на покупку продуктов;
— компенсация в счёт возмещения вреда, причинённого здоровью;
— компенсация за потерю кормильца.
Единовременные:
— пособие на погребение;
— единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца.
Ежегодные:
— компенсация на оздоровление;
— компенсация за вред здоровью.
Независимо от того, был ли человек фактическим ликвидатором или просто проживал на то время в Чернобыле и окрестностях, за ним закрепляется соответствующий статус с возможностью воспользоваться целым рядом льгот.
Ирина Шушкова
Список населённых пунктов, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, утверждают на федеральном уровне. В Белгородской области к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом относятся шесть муниципалитетов: Красненский, Ровеньской, Чернянский районы, Старооскольский, Алексеевский и Новооскольский округа.
Белгородцы, которые постоянно проживали или работали на данных территориях на 31 декабря 1990 года или на 1декабря 1995 года, получают ежемесячную выплату за проживание и за работу — 353,66 и 88,41рубля соответственно.
Люди, которые работают в зоне с льготно-социально экономическим статусом, могут рассчитывать на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его можно оформить в любое удобное время по согласованию с работодателями. Продолжительность — семь дней.
Выплату за дополнительный отпуск производят органы Соцфонда по представленной справке от работодателя.
Кроме того, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и ликвидаторам представляется отпуск на 14 календарных дней.
Для тех, кто проживает в зоне с льготным социально-экономическим статусом, а также имеет детей, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки:
Обязательными условиями для назначения данных выплат является постоянное проживание на протяжении четырёх лет на загрязнённой территории на момент подачи заявления и факт совместного проживания ребёнка и заявителя.
Также семьям положены:
Пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС могут выйти на пенсию раньше:
В отдельных случаях «чернобыльцы» могут получать и государственную, и страховую пенсии одновременно. На две пенсии имеют право получившие инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии — военнослужащие срочной службы, а также лица, призванные на военные сборы.
Кроме того, право на получение двух пенсий имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием или работами по ликвидации последствий. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).
Шушкова отметила, что с 2023 года действует беззаявительный порядок предоставления мер соцподдержки тем, кто работает на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территориях.
Всего дополнительное вознаграждение за выслугу лет получили 13 191 житель региона. Размер компенсации составил 100, 200 или 300 рублей в зависимости от стажа работы в чернобыльской зоне.
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Инвалидам I и II группы
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2 210,20 руб. в год
|
Инвалидам III группы
|
1 768,18 руб. в год
|
Семьям, потерявшим кормильца женам и детям
|
44 203,62 руб.
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Родителям, потерявшим кормильца
|
22 101,88 руб.
|
Ликвидаторам ЧАЭС в 1986–1987 годах
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1326,12 руб. в год
|
Ликвидаторам ЧАЭС в 1988 году
|
884,02 руб. в год
|
Ликвидаторам ЧАЭС в 1989 году и гражданам, эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения
|
442,05 руб. в год