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Жителей Белгородского района не планируют эвакуировать

Сегодня, 21:37
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Глава Белгородского района Владимир Перцев предложил в прямом эфире переселить всех желающих в безопасные регионы, но эвакуации в районе на сегодняшний день нет.

Во время вечернего прямого эфира главе района Владимиру Перцеву поступило предложение эвакуировать людей, потому что бояться стали не только дети, но и взрослые.

Однако Перцев сообщил, что об эвакуации района власти не думают, а всех желающих могут переселить в другие регионы.

На сегодняшний день слова «эвакуация» у нас нет. Мы никого не эвакуируем и режима у нас такого нет. Но люди переселяются в другие безопасные территории, например, уехали в Подмосковье и Тульскую область. Мы продолжаем формировать списки на переселение, так что обращайтесь.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что 23 ноября в село Устинка в Белгородском районе зафиксировали 10 миномётных прилётов. Пострадавших нет.

Жителей белгородского села могут переселить в безопасное место
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#Александра Склярова#Спецоперация#Эвакуация#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ
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