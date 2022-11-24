Жителей Белгородского района не планируют эвакуировать

Во время вечернего прямого эфира главе района Владимиру Перцеву поступило предложение эвакуировать людей, потому что бояться стали не только дети, но и взрослые.
Однако Перцев сообщил, что об эвакуации района власти не думают, а всех желающих могут переселить в другие регионы.
На сегодняшний день слова «эвакуация» у нас нет. Мы никого не эвакуируем и режима у нас такого нет. Но люди переселяются в другие безопасные территории, например, уехали в Подмосковье и Тульскую область. Мы продолжаем формировать списки на переселение, так что обращайтесь.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что 23 ноября в село Устинка в Белгородском районе зафиксировали 10 миномётных прилётов. Пострадавших нет.