В Белгородской области для пострадавших от обстрелов хотят построить посёлок

В ходе эфира журналисты спросили у губернатора, планируется ли жителям пострадавших от обстрелов населённых пунктов выдавать жилищные сертификаты.
Вячеслав Гладков заявил, что жилищные сертификаты рассматриваются как одна из форм поддержки жителей 15 населённых пунктов, где объявлена ЧС. Также для этих людей могут построить новый посёлок на 1000 домов.
Я против того, чтобы люди уезжали.
Вячеслав Гладков
Стоит подчеркнуть, что Белгородская область на спецоперацию дополнительно потратила 13 млрд рублей. В основном затраты касаются жилых домов, которые пострадали в ходе обстрелов.