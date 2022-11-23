Жителей белгородского села могут переселить в безопасное место

Во время вечернего прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке за 23 ноября. По его данным, за сутки в селе Устинка зафиксировали 10 миномётных прилётов.
Исходя из произошедших обстрелов села, жителей могут переселить в безопасное место, но окончательное решение сообщат 24 ноября.
Сегодня 10 миномётных прилётов в Устинке. Повреждений домов нет, но были повреждены линии электропередач. Глава Устинки объезжает территорию и работает с жителями села. Рассматриваем их переселение в безопасное место.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что село Устинка попало под обстрел ВСУ днём 23 ноября. Губернатор Белгородской области сообщал, что из-за прилётов несколько населённых пунктов остались без света.