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Жителей белгородского села могут переселить в безопасное место

Сегодня, 20:57
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
О возможном переселении жителей села Устинка, которое 23 ноября было обстреляно ВСУ, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямого эфира.
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Обстрел

Во время вечернего прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке за 23 ноября. По его данным, за сутки в селе Устинка зафиксировали 10 миномётных прилётов.

Исходя из произошедших обстрелов села, жителей могут переселить в безопасное место, но окончательное решение сообщат 24 ноября.

Сегодня 10 миномётных прилётов в Устинке. Повреждений домов нет, но были повреждены линии электропередач. Глава Устинки объезжает территорию и работает с жителями села. Рассматриваем их переселение в безопасное место.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что село Устинка попало под обстрел ВСУ днём 23 ноября. Губернатор Белгородской области сообщал, что из-за прилётов несколько населённых пунктов остались без света.

Село в Белгородском районе снова атаковали ВСУ
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