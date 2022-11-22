В Белгородской области при обстреле и в подорвавшемся авто погибли три человека

22 ноября в результате обстрела Шебекино погибла женщина. Пострадавшую отбросило взрывной волной. У женщины была черепно-мозговая травма, спасти её не удалось.
В основном удар в результате дневного обстрела пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. Лечившихся там пожилых людей эвакуировали, пострадавших нет.
Повреждены фасад, забор, окна госпиталя. Рядом с территорией задело газопровод.
В краснояружском Староселье подорвался автомобиль Volkswagen Polo. В иномарке находились 67-летний мужчина и женщина 63 лет — оба погибли.
Как утверждает губернатор Вячеслав Гладков, автомобиль семейной пары наехал на боеприпас неустановленного образца. Как пенсионеры попали на территорию села, неизвестно: в населённом пункте с 27 октября действует режим ЧС.
В Белгородской области продолжают строить оборонительную черту. На место работ 22 ноября приезжал губернатор Вячеслав Гладков, он же поделился фотографиями.
Однако не все по достоинству оценили идею строительства оборонительной черты. Так, политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин назвал происходящее ужасом и тоской.