Село в Белгородском районе снова атаковали ВСУ

Село Устинка в Белгородском районе снова атаковали со стороны Украины. Без электроэнергии остались сама Устинка, Лозовое и Нечаевка.
Как уточнил глава региона, в результате обстрела повредило один дом и линии электропередачи. Оперативные службы уже выехали на место происшествия. Подомовой обход продолжается.
За прошедшие выходные Белгородский район обстреляли 36 раз. 22 раза прилёты были в Журавлёвке, пять — в Устинке, ещё два — в Разумном. Под обстрел также попал Нижний Ольшанец.
18 ноября в Устинке погиб пенсионер. Снаряды прилетели прямо к его дому, когда он находился во дворе.