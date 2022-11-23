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Село в Белгородском районе снова атаковали ВСУ

Сегодня, 11:13
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Устинка, фото из архива

Три села остались без электричества после обстрела ВСУ Белгородского района

Под очередным обстрелом оказалась Устинка. Из-за происшествия нет электричества в трёх населённых пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Село Устинка в Белгородском районе снова атаковали со стороны Украины. Без электроэнергии остались сама Устинка, Лозовое и Нечаевка.

Как уточнил глава региона, в результате обстрела повредило один дом и линии электропередачи. Оперативные службы уже выехали на место происшествия. Подомовой обход продолжается.

За прошедшие выходные Белгородский район обстреляли 36 раз. 22 раза прилёты были в Журавлёвке, пять — в Устинке, ещё два — в Разумном. Под обстрел также попал Нижний Ольшанец.

18 ноября в Устинке погиб пенсионер. Снаряды прилетели прямо к его дому, когда он находился во дворе. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородский район#Устинка#Вячеслав Гладков#Обстрел#Подробности#ВСУ
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