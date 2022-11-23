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Вячеслав Гладков рассказал, по каким трассам опасно ездить из-за обстрелов

Сегодня, 18:43
Фото: 1MI
По словам губернатора, перекрыть опасные дороги пока невозможно.
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Обстрел

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка попросила главу региона изменить маршрут некоторых рейсовых автобусов, потому что трасса Белгород — Валуйки стала опасной из-за прилётов.

Однако глава региона отметил, что перекрыть дороги пока невозможно.

Действительно, у нас во многих местах Белгородской области в последние недели достаточно неспокойно: это Шебекинский горокруг, Белгородский район, Белгород, Грайворон, Борисовка, Валуйки, Краснояружский и Волоконовский район. Но и перекрыть дороги мы не в состоянии. Мы посмотрим, но вряд ли такое предложение реально осуществить. При угрозе мы, конечно, останавливаем движение на какое-то время.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 22 ноября ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Погибла женщина: её отбросило взрывной волной. Валуйки подверглись обстрелу 15 ноября. В тот день погиб мужчина, ещё двое были ранены.

При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Трасса
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