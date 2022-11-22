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Раненная при обстреле Шебекино 15-летняя девушка идёт на поправку

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Подросток пострадала во время обстрела города из «Града» — снаряды попали в её дом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас девушка лечится в Москве. Её уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщили в телеграм-канале SHOT.
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Обстрел

15-летняя Елизавета, пострадавшая при обстреле Шебекино со стороны Украины 17 ноября, идёт на поправку. Её уже перевели из реанимации в обычную палату.

Мать девушки рассказала, что её дочери сейчас очень тяжело морально и физически. «Ещё предстоит много всего», — добавляет женщина.

В день, когда пострадала Елизавета, Шебекино обстреливали из «Града». Снаряды попали в частный жилой дом, в котором и находилась девушка. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. После операции в детской городской больнице пострадавшую перевезли в Москву.

О том, что Елизавета идёт на поправку, ранее говорил и глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
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#Инна Рогова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Реанимация#Выздоровление
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