Раненная при обстреле Шебекино 15-летняя девушка идёт на поправку

Подросток пострадала во время обстрела города из «Града» — снаряды попали в её дом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас девушка лечится в Москве. Её уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщили в телеграм-канале SHOT.

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