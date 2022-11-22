Раненная при обстреле Шебекино 15-летняя девушка идёт на поправку

15-летняя Елизавета, пострадавшая при обстреле Шебекино со стороны Украины 17 ноября, идёт на поправку. Её уже перевели из реанимации в обычную палату.
Мать девушки рассказала, что её дочери сейчас очень тяжело морально и физически. «Ещё предстоит много всего», — добавляет женщина.
В день, когда пострадала Елизавета, Шебекино обстреливали из «Града». Снаряды попали в частный жилой дом, в котором и находилась девушка. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. После операции в детской городской больнице пострадавшую перевезли в Москву.
О том, что Елизавета идёт на поправку, ранее говорил и глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.