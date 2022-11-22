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При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной

Сегодня, 10:42
Фото: Bel.ru
У женщины была черепно-мозговая травма, она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Дневной обстрел со стороны Украины пришёлся в основном на госпиталь ветеранов войн. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

22 ноября ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Погибла женщина: её отбросило взрывной волной. Получившая черепно-мозговую травму женщина скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Основной дневной удар со стороны Украины пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. В медучреждении лечатся пожилые люди. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

От обстрела пострадали фасад и окна госпиталя. Гладков добавил, что на соседней территории повреждения получил газопровод. На месте уже работают оперативные службы.

При обстреле Шебекино пострадали общежитие и два дома
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Погибшая#Госпиталь ветеранов войн
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