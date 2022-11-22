При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной

У женщины была черепно-мозговая травма, она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Дневной обстрел со стороны Украины пришёлся в основном на госпиталь ветеранов войн. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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