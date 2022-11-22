При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной

22 ноября ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Погибла женщина: её отбросило взрывной волной. Получившая черепно-мозговую травму женщина скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.
Основной дневной удар со стороны Украины пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. В медучреждении лечатся пожилые люди. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.
От обстрела пострадали фасад и окна госпиталя. Гладков добавил, что на соседней территории повреждения получил газопровод. На месте уже работают оперативные службы.