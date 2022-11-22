Белгородский горсовет наградил раненного при обстреле оператора ТВ

Оператор телеканала «Белгород 24» получил ранение, когда отвозил гуманитарную помощь. Дмитрия Ярему наградили за высокий профессионализм, самоотверженность и смелость, проявленные при выполнении гражданского долго во время волонтёрской деятельности. Мужчина получил почётную грамоту горсовета Белгорода.
Кроме того, во время сессии приняли решение вручить благодарственное письмо начальнику Центра спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ в Белгородской области Вадиму Неронову. Наградят мужчину за высокие достижения в работе.
Белгородцы также получат единовременные выплаты.