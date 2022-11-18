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Судимая белгородка подделала в фоторедакторе справку от психиатра

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
Женщина обратилась к врачу, но солгала ему по поводу должности, на которую она претендует. Полученную справку она поправила в фоторедакторе, сообщили в региональном УМВД.

Ранее судимая жительница Губкинского горокруга подделала справку от психиатра, чтобы получить работу. Полученную от врача справку женщина переделала в фоторедакторе.

В полицию обратились представители предприятия. Они рассказали о получении документа, который может быть поддельным. После проверки предположение подтвердилось.

Вскоре 29-летнюю подозреваемую задержали. Женщина солгала психиатру о должности, на которую претендует, и будущем месте работы. После получения справки она её сфотографировала и изменила данные с помощью фоторедактора. Белгородке может грозить до полугода ареста.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Губкин#Подделка справки психиатра#Фоторедактор#Полиция
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