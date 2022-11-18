Судимая белгородка подделала в фоторедакторе справку от психиатра

Вскоре 29-летнюю подозреваемую задержали. Женщина солгала психиатру о должности, на которую претендует, и будущем месте работы. После получения справки она её сфотографировала и изменила данные с помощью фоторедактора. Белгородке может грозить до полугода ареста.