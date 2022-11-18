Судимая белгородка подделала в фоторедакторе справку от психиатра

Ранее судимая жительница Губкинского горокруга подделала справку от психиатра, чтобы получить работу. Полученную от врача справку женщина переделала в фоторедакторе.
В полицию обратились представители предприятия. Они рассказали о получении документа, который может быть поддельным. После проверки предположение подтвердилось.
Вскоре 29-летнюю подозреваемую задержали. Женщина солгала психиатру о должности, на которую претендует, и будущем месте работы. После получения справки она её сфотографировала и изменила данные с помощью фоторедактора. Белгородке может грозить до полугода ареста.