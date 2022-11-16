Глава Валуйского округа рассказал о пострадавших при обстреле 15 ноября

Вечером 15 ноября под обстрел ВСУ попали Валуйки. В результате погиб мужчина и получили травмы двое жителей — мужчина и женщина. Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов посетил 16 ноября местную ЦРБ, в которой находятся пострадавшие.
По словам Дыбова, у девушки состояние средней тяжести, в больнице ей придётся пробыть до двух недель. После этого её отправят на стационарное лечение. Мужчина же получил перелом мыщелковой бедренной кости, его домой отправят уже через неделю. Глава округа пожелал валуйчанам скорейшего выздоровления и возвращения к семье.
Напомним, помимо Валуек, 15 ноября обстреляли город Шебекино. Погибли трое человек. Двое — на месте, 80-летняя женщина — в больнице.