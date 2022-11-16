Глава Валуйского округа рассказал о пострадавших при обстреле 15 ноября

По словам Дыбова, у девушки состояние средней тяжести, в больнице ей придётся пробыть до двух недель. После этого её отправят на стационарное лечение. Мужчина же получил перелом мыщелковой бедренной кости, его домой отправят уже через неделю. Глава округа пожелал валуйчанам скорейшего выздоровления и возвращения к семье.