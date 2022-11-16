Белгородский военнослужащий об обстрелах региона: Неприятно узнавать такие новости

Военнослужащий Виталий Костромин получил медаль «За боевые отличия». Видеосюжет о нём представили в телеграм-канале «Герои спецоперации Z». В ролике старший лейтенант рассказал о том, почему участвует в СВО.
Я из Белгородской области. И у меня ещё свои счёты. Постоянно Белгородская область находится под огневым воздействием: Шебекино, Валуйки, Белгород, Муром. Я считаю их своей малой родиной. Неприятно, конечно, это всё — узнавать такие новости. Но на каждый такой обстрел нашего российского села мы им отвечаем в 10–20-кратном размере.
Виталий Костромин
В подчинении у старшего лейтенанта — расчёты орудий 2С3 «Акация». Медалью «За боевые отличия» отметили весь личный состав батареи. Однако сам Виталий Костромин признаётся, что награды — не столь важный элемент в боевых действиях.
Напомним, что ещё одному уроженцу Белгородской области — майору Александру Ананичеву — посмертно присвоили звание Героя России за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.