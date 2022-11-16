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Белгородский военнослужащий об обстрелах региона: Неприятно узнавать такие новости

Вчера, 14:11
Фото: кадр из видео телеграм-канала «Герои спецоперации Z»

Белгородского военнослужащего наградили медалью «За боевые отличия»

Награждённый медалью «За боевые отличия» военный рассказал, почему участвует в СВО. У него свои причины: старший лейтенант родом из Белгородской области. Виталий Костромин отметил, что на каждый обстрел российского села противнику отвечают в 10–20-кратном размере.
Сюжет
СВО

Военнослужащий Виталий Костромин получил медаль «За боевые отличия». Видеосюжет о нём представили в телеграм-канале «Герои спецоперации Z». В ролике старший лейтенант рассказал о том, почему участвует в СВО.

Я из Белгородской области. И у меня ещё свои счёты. Постоянно Белгородская область находится под огневым воздействием: Шебекино, Валуйки, Белгород, Муром. Я считаю их своей малой родиной. Неприятно, конечно, это всё — узнавать такие новости. Но на каждый такой обстрел нашего российского села мы им отвечаем в 10–20-кратном размере.
Виталий Костромин
Видео: телеграм-канал «Герои спецоперации Z»

В подчинении у старшего лейтенанта — расчёты орудий 2С3 «Акация». Медалью «За боевые отличия» отметили весь личный состав батареи. Однако сам Виталий Костромин признаётся, что награды — не столь важный элемент в боевых действиях.

Напомним, что ещё одному уроженцу Белгородской области — майору Александру Ананичеву — посмертно присвоили звание Героя России за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Обстрелы#Военнослужащий#Видео
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