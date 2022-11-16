Белгородский военнослужащий об обстрелах региона: Неприятно узнавать такие новости

Белгородского военнослужащего наградили медалью «За боевые отличия»

Награждённый медалью «За боевые отличия» военный рассказал, почему участвует в СВО. У него свои причины: старший лейтенант родом из Белгородской области. Виталий Костромин отметил, что на каждый обстрел российского села противнику отвечают в 10–20-кратном размере.

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