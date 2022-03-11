Выпускница белгородского вуза получила медаль за отвагу во время операции на Украине

Сюжет Спецоперация

Военнослужащая медицинской службы — прапорщик Екатерина Иванова во время спецоперации на Украине вынесла из-под обстрела троих раненых и пострадала при оказании помощи одному из них, сообщили в Минобороны РФ. 11 марта девушка получила награду лично от министра Сергея Шойгу.

28 февраля под Чуповкой прапорщик Екатерина Иванова — военнослужащая медслужбы помогла троим раненым: девушка лично вынесла их из-под обстрела. Во время оказания медпомощи одному из пострадавших девушка закрыла собой травмированного и получила осколочное ранение. 11 марта девушка получила медаль за отвагу. Награду ей вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. В Минобороны поделились видео, на котором медаль вручают в том числе Екатерине Ивановой. Екатерина Иванова — выпускница медицинского колледжа БелГУ 2013 года, сообщили в пресс-службе вуза.