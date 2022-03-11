Выпускница белгородского вуза получила медаль за отвагу во время операции на Украине

Posted 11 марта 2022, 12:29
Published 11 марта 2022, 12:29
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
28 февраля под Чуповкой прапорщик Екатерина Иванова — военнослужащая медслужбы помогла троим раненым: девушка лично вынесла их из-под обстрела. Во время оказания медпомощи одному из пострадавших девушка закрыла собой травмированного и получила осколочное ранение.
11 марта девушка получила медаль за отвагу. Награду ей вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.
В Минобороны поделились видео, на котором медаль вручают в том числе Екатерине Ивановой.
Екатерина Иванова — выпускница медицинского колледжа БелГУ 2013 года, сообщили в пресс-службе вуза.