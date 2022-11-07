Белгородцы посвятили песню погибшему в ходе СВО земляку

«Белпресса» сообщает, что Александр Ананичев служил в 1-м гвардейском Севастопольском Краснознамённом ордена Александра Невского мотострелковом полку Таманской дивизии, был командиром батальона. В СВО белгородец участвовал с первого дня. У погибшего майора остались жена и две малолетние дочери.