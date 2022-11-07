Белгородцы посвятили песню погибшему в ходе СВО земляку

11 июля в Харьковской области при выполнении боевых задач погиб майор Александр Ананичев — уроженец Новооскольского горокруга. Ему был 31 год.
Белгородцы написали в честь погибшего земляка песню. Автором текста стал Сергей Бобрышев, он же опубликовал клип на своей странице в соцсети.
«Белпресса» сообщает, что Александр Ананичев служил в 1-м гвардейском Севастопольском Краснознамённом ордена Александра Невского мотострелковом полку Таманской дивизии, был командиром батальона. В СВО белгородец участвовал с первого дня. У погибшего майора остались жена и две малолетние дочери.
Александру Ананичеву посмертно присвоили звание Героя России за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Медаль «Золотая Звезда» передали семье погибшего военнослужащего. Церемония вручения состоялась 3 сентября в Центральном доме Российской армии в Москве.
На здании школы, в которой учился Александр Ананичев, установили мемориальную доску.