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Белгородцы посвятили песню погибшему в ходе СВО земляку

Вчера, 12:32
Фото: кадр из видео
В Сети появилась песня, посвящённая Герою России Александру Ананичеву. Военнослужащий погиб в июле при выполнении задач в Харьковской области. Текст песни написал белгородец Сергей Бобрышев.
Сюжет
СВО

11 июля в Харьковской области при выполнении боевых задач погиб майор Александр Ананичев — уроженец Новооскольского горокруга. Ему был 31 год.

Белгородцы написали в честь погибшего земляка песню. Автором текста стал Сергей Бобрышев, он же опубликовал клип на своей странице в соцсети.

Видео: Сергей Бобрышев / vk.com/id230480450

«Белпресса» сообщает, что Александр Ананичев служил в 1-м гвардейском Севастопольском Краснознамённом ордена Александра Невского мотострелковом полку Таманской дивизии, был командиром батальона. В СВО белгородец участвовал с первого дня. У погибшего майора остались жена и две малолетние дочери.

Александру Ананичеву посмертно присвоили звание Героя России за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Медаль «Золотая Звезда» передали семье погибшего военнослужащего. Церемония вручения состоялась 3 сентября в Центральном доме Российской армии в Москве.

На здании школы, в которой учился Александр Ананичев, установили мемориальную доску.

Погибшему на Украине белгородцу посмертно присвоили звание Героя России
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