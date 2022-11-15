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Раненная при обстреле Шебекино белгородка скончалась в больнице

15 ноября 19:08
Фото: 1MI
Ещё двое раненых белгородцев остаются в медицинском учреждении.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил на своих страницах в соцсетях о скончавшейся 80-летней белгородке, которая получила ранения при обстреле Шебекинского горокруга.

Несмотря на все усилия медицинского персонала, женщина 80 лет скончалась. На лечении остаются два пациента — один в реанимации в тяжёлом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести в отделении.
Андрей Иконников, министр здравоохранения

Напомним, что в результате обстрела Шебекино на месте скончались двое белгородцев. Позже стало известно об обстреле Валуйского горокруга, где погиб один человек и один получил ранения.

При обстреле Валуйского горокруга погиб один белгородец
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