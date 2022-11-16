Погибший при обстреле в Валуйках мужчина находился в машине

При обстреле столицы приграничного района в Белгородской области погиб мужчина. Очевидцы рассказали «Миру Белогорья», что в тот момент он был в автомобиле. В результате происшествия также пострадали два человека. Журналисты с места событий сообщают, что повреждены МКД, гостиница, храм.

Сюжет Обстрел Белгородской области 15 ноября