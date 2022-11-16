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Погибший при обстреле в Валуйках мужчина находился в машине

Вчера, 12:33
Фото: vk.com/vlk_news
При обстреле столицы приграничного района в Белгородской области погиб мужчина. Очевидцы рассказали «Миру Белогорья», что в тот момент он был в автомобиле. В результате происшествия также пострадали два человека. Журналисты с места событий сообщают, что повреждены МКД, гостиница, храм.

Валуйки обстреляли вечером 15 ноября. В результате происшествия погиб мужчина. Как рассказала местная жительница, на момент обстрела он находился в машине.

Сама женщина поделилась, что было «очень страшно». Опасность она пережидала в ванной комнате.

По информации журналистов, в Валуйках после обстрела пострадали МКД, гостиница, храм. В домах выбиты стёкла в окнах. Судя по кадрам, которые в Сети публиковали ещё вчера, повреждения получила и плитка на центральной городской площади.

Как накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков, над Валуйками сбили «Точку-У». Два человека пострадали — мужчина и женщина. У них осколочные ранения нижних конечностей. Их состояние оценили как средней степени тяжести. Пациенты остаются в Валуйской ЦРБ.

Число раненых при обстреле Валуек в Белгородской области возросло до двух
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