Погибший при обстреле в Валуйках мужчина находился в машине

Валуйки обстреляли вечером 15 ноября. В результате происшествия погиб мужчина. Как рассказала местная жительница, на момент обстрела он находился в машине.
Сама женщина поделилась, что было «очень страшно». Опасность она пережидала в ванной комнате.
По информации журналистов, в Валуйках после обстрела пострадали МКД, гостиница, храм. В домах выбиты стёкла в окнах. Судя по кадрам, которые в Сети публиковали ещё вчера, повреждения получила и плитка на центральной городской площади.
Как накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков, над Валуйками сбили «Точку-У». Два человека пострадали — мужчина и женщина. У них осколочные ранения нижних конечностей. Их состояние оценили как средней степени тяжести. Пациенты остаются в Валуйской ЦРБ.
Подробности — в сюжете «Обстрел Белгородской области 15 ноября».