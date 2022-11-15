Четверо погибших: ВСУ атаковали Белгородскую область с трёх сторон

Вечером 15 ноября жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках и прилётах. Появилась информация о повреждении киоска «Хрусталь Белогорья».
На своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что больше всего от снарядов пострадал двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого находится аптека. Кроме того, здание находится в 50 метрах от школы, а стратегически важных объектов рядом нет.
Снаряды повредили газовую трубу. Аварийные бригады уже занимаются устранением последствий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. Ещё трое белгородцев были доставлены в больницу: у мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног.
Также в больницу доставили белгородку 80 лет с проникающими ранениями грудной клетки, но спасти её не удалось. Министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил о её кончине.
Всего за вечер 15 ноября в результате обстрела Шебекино погибли трое белгородцев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Повреждены гостиница и плитка на центральной площади города.
Кроме того, от обстрела пострадали белгородцы: один скончался на месте, а мужчину и женщину доставили в медицинские учреждения с осколочными ранениями.
Жители Грайворонского городского округа также сообщали о громких звуках и возможных прилётах в населённые пункты. Однако Вячеслав Гладков информацию о прилёте опроверг: ПВО сбила все ракеты над Грайвороном.