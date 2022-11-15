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Четверо погибших: ВСУ атаковали Белгородскую область с трёх сторон

15 ноября 20:12
Несколько снарядов попали в двухэтажный дом и киоск «Хрусталь Белогорья» в Шебекино, один из осколков упал на центральной площади Валуек, а в Грайвороне ПВО сбила ракету.

Куда прилетело в Шебекино?

Вечером 15 ноября жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках и прилётах. Появилась информация о повреждении киоска «Хрусталь Белогорья».

На своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что больше всего от снарядов пострадал двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого находится аптека. Кроме того, здание находится в 50 метрах от школы, а стратегически важных объектов рядом нет.

Снаряды повредили газовую трубу. Аварийные бригады уже занимаются устранением последствий.

Снаряды упали рядом со школой в Шебекино
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Пострадавшие при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. Ещё трое белгородцев были доставлены в больницу: у мужчины 35 лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 37 лет рваные раны бедра и пальцев ног.

Также в больницу доставили белгородку 80 лет с проникающими ранениями грудной клетки, но спасти её не удалось. Министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил о её кончине.

Всего за вечер 15 ноября в результате обстрела Шебекино погибли трое белгородцев.

Вячеслав Гладков рассказал о погибших и раненных белгородцах при обстреле Шебекино
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Погибшие в Валуйках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Повреждены гостиница и плитка на центральной площади города.

Кроме того, от обстрела пострадали белгородцы: один скончался на месте, а мужчину и женщину доставили в медицинские учреждения с осколочными ранениями.

Стало известно о ещё одном раненом белгородце при обстреле в Валуйках
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Обстановка в Грайвороне

Жители Грайворонского городского округа также сообщали о громких звуках и возможных прилётах в населённые пункты. Однако Вячеслав Гладков информацию о прилёте опроверг: ПВО сбила все ракеты над Грайвороном.

Валуйский городской округ подвергся обстрелам ВСУ
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