Под миномётный обстрел попали несколько сёл в Шебекинском горокруге

О том, что населённые пункты в Шебекинском горокруге попали под огонь ВСУ, сообщил 12 ноября вечером Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что это был минометный обстрел. Пострадавших нет.
Есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл. Аварийные службы уже на месте.
Вячеслав Гладков
Для устранения последствий, по данным главы региона, потребуется два часа. Подомовой обход территории продолжается.
Уточним, что Шебекинский городской округ регулярно обстреливается украинскими военными. Оставшиеся в муниципалитете люди часто просыпаются от громких звуков. Жители региона попросили отодвинуть линию фронта. Для этого была создана петиция.