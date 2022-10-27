Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона

В Сети появилась петиция жительницы Белгорода Эллины Браташ. Женщина требует отодвинуть линию фронта от границ Белгородской области. Петицию подписали 26 тыс. человек.
Белгородка пишет, что наблюдает за агрессивными обстрелами не только военной, но и гражданской инфраструктуры. Она попросила предпринять какие-то меры.
«Страдают мирные граждане, получают серьёзные травмы от оружия противника! Прошу предпринять меры и отодвинуть войска от нашей границы», – сетует женщина.
22 октября ВСУ обстреляли Шебекино. Погибли двое человек, в том числе подросток. 20 октября под массированный обстрел попало село Муром. 18 октября со стороны Украины атаковали село Старый Хутор в Валуйском горокруге.