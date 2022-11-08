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Двое белгородцев получили благодарности за помощь людям при обстреле Шебекино

Вчера, 13:20
Фото: Белгородская областная дума
благодарность за помощь при обстреле
Жители города за самоотверженность получили благодарственные письма от губернатора, сообщили в областной думе.

Леонид Бездетко и Альюсиб Джавад Оглы Юсифов получили благодарственные письма от губернатора. Мужчины помогали людям во время обстрела Шебекино.

В преддверии Дня народного единства, который отмечают 4 ноября, белгородским спасателям, медикам, волонтёрам и энергетикам вручили награды. Торжественное мероприятие проходило 3 ноября.

Председатель облдумы Юрий Клепиков отметил, что жители региона как никто другой ощущают «пульс» происходящего. Люди разных профессий бросили свои силы на поддержку белгородцев, военных и страны в целом.

Ко Дню народного единства отличившихся жителей региона поощрили наградами. В частности, за высокий профессионализм при исполнении служебных задач во время действия «жёлтого» уровня террористической опасности.

Наградили сотрудников МЧС, Росгвардии, ДПС, работников газоснабжения и водоканала, представителей Союза поддержки жён и матерей военнослужащих области. Также отметили дружинников.

Напомним, Шебекино попало под обстрел 22 октября. Тогда погибли два человека, в том числе 14-летний мальчик.

 

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