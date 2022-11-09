Под Белгородом открыли три плиты в память о погибших в СВО

8 ноября в военно-патриотическом сквере «Айсберг» в Шебекино открыли три мемориальные плиты, посвящённые погибшим в ходе СВО воинам — местным жителям. На плитах высечены имена Валерия Авилова, Александра Жукова и Игоря Хижнякова.
По словам депутата облдумы Алексея Красовского, все они героически погибли. В открытии плит участвовали родные и близкие воинов.
Рядовой Валерий Авилов родился 7 ноября 1995 года. Военнослужащий погиб 31 июля. Младший сержант Александр Жуков погиб 6 октября, ему было 30 лет.
Ещё одна плита посвящена 24-летнему сержанту Игорю Хижнякову. Он погиб 19 сентября при освобождении ЛНР.