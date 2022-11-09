Под Белгородом открыли три плиты в память о погибших в СВО

Памятные знаки находятся в военно-патриотическом сквере «Айсберг» в Шебекино. На плитах — имена Валерия Авилова, Игоря Хижнякова и Александра Жукова. Все они героически погибли в ходе участия в спецоперации, рассказал депутат Белгородской областной думы Алексей Красовский.

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