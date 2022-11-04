В Белгороде наградили полицейского, спасшего губернатора при обстреле Шебекино

Напомним, во время обстрела города Шебекино со стороны Украины 22 октября практически полностью были разрушены три торговых центра. В это время один из полицейских, рискуя собственной жизнью, регулировал движение на месте ЧП и выводил людей из опасной зоны. О подвиге стража правопорядка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал во время прямого эфира 26 октября.