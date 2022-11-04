В Белгороде наградили полицейского, спасшего губернатора при обстреле Шебекино

Напомним, во время обстрела города Шебекино со стороны Украины 22 октября практически полностью были разрушены три торговых центра. В это время один из полицейских, рискуя собственной жизнью, регулировал движение на месте ЧП и выводил людей из опасной зоны. О подвиге стража правопорядка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал во время прямого эфира 26 октября.
Он отметил профессионализм полицейских, работавших на месте обстрела, а в качестве конкретного примера привёл инспектора ДПС, который спас ему жизнь, «положив на землю крепким словом». Этим инспектором оказался Александр Серенко.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в полиции Александр Серенко работает с 2005 года, а в день обстрела Шебекино был на месте происшествия. Эпицентром стала площадь главного рынка города, где находилось большое количество людей, в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
Во время обстрела инспектор ДПС обеспечивал безопасный объезд места обстрела и помогал проезжать спецтехнике, а также выводил людей из опасной зоны. Он находился всего в 30 м от места падения снаряда.
3 ноября председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков вручил Александру Серенко благодарность от имени губернатора Вячеслав Гладкова за грамотные действия в экстремальной ситуации.