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В Белгороде наградили полицейского, спасшего губернатора при обстреле Шебекино

Сегодня, 06:18
Фото: УМВД России по Белгородской области
Героем оказался сотрудник ДПС Александр Серенко, рассказали в УМВД России по Белгородской области.

Напомним, во время обстрела города Шебекино со стороны Украины 22 октября практически полностью были разрушены три торговых центра. В это время один из полицейских, рискуя собственной жизнью, регулировал движение на месте ЧП и выводил людей из опасной зоны. О подвиге стража правопорядка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал во время прямого эфира 26 октября. 

Он отметил профессионализм полицейских, работавших на месте обстрела, а в качестве конкретного примера привёл инспектора ДПС, который спас ему жизнь, «положив на землю крепким словом». Этим инспектором оказался Александр Серенко

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в полиции Александр Серенко работает с 2005 года, а в день обстрела Шебекино был на месте происшествия. Эпицентром стала площадь главного рынка города, где находилось большое количество людей, в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Шебекинского округа Владимир Жданов.  

Во время обстрела инспектор ДПС обеспечивал безопасный объезд места обстрела и помогал проезжать спецтехнике, а также выводил людей из опасной зоны. Он находился всего в 30 м от места падения снаряда.  

3 ноября председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков вручил Александру Серенко благодарность от имени губернатора Вячеслав Гладкова за грамотные действия в экстремальной ситуации.  

 

Фото: УМВД России по Белгородской области
Белгородцы ищут героя, который спас людей при обстреле Шебекино
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#Алина Харина#Общество#Обстрел Шебекино#Губернатор#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Александр Серенко#Владимир Жданов#Юрий клепиков#Обстрелы
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