Больницу в Шебекино не будут закрывать из-за обстрелов

Главу Белгородской области спросили, планируют ли закрывать другие отделения Шебекинской ЦРБ из-за неспокойной обстановки и что тогда делать сотрудникам больницы. Гладков ответил, что закрывать больницу в Шебекино не собираются, а решение по роддому ещё не принимали.