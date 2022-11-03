Больницу в Шебекино не будут закрывать из-за обстрелов

Главу Белгородской области спросили, планируют ли закрывать другие отделения Шебекинской ЦРБ из-за неспокойной обстановки и что тогда делать сотрудникам больницы. Гладков ответил, что закрывать больницу в Шебекино не собираются, а решение по роддому ещё не принимали.
При этом он отметил, что при ухудшении обстановки будут приниматься отдельные меры в зависимости от ситуации.
Ранее Гладкову предложили временно закрыть родильное отделение в Шебекино из-за обстрелов. Губернатор пообещал рассмотреть этот вопрос.