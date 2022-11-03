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Больницу в Шебекино не будут закрывать из-за обстрелов

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
Об этом рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира 2 ноября. До этого сообщалось о возможном закрытии роддома.

Главу Белгородской области спросили, планируют ли закрывать другие отделения Шебекинской ЦРБ из-за неспокойной обстановки и что тогда делать сотрудникам больницы. Гладков ответил, что закрывать больницу в Шебекино не собираются, а решение по роддому ещё не принимали.

При этом он отметил, что при ухудшении обстановки будут приниматься отдельные меры в зависимости от ситуации.

Ранее Гладкову предложили временно закрыть родильное отделение в Шебекино из-за обстрелов. Губернатор пообещал рассмотреть этот вопрос.

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#Евгений Грицков#Медицина#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрелы Шебекино#Больница#Закрытие#Вопросы губернатору
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