Ректор БелГУ рассказал о реализации программы «Приоритет-2030»

Руководитель университета рассказал о стратегическом проекте «Лидеры будущего», ориентированном на сохранение и привлечение талантов, подготовку кадров для ключевых отраслей экономики страны и региона, а также о стратпроекте «Университет без границ», который на уровне региона обеспечивает вклад вуза в безопасность и комфорт жителей, комплексное развитие молодёжи, активизацию старшего возраста, передовое образование, здравоохранение, культуру и спорт. Как подчеркнул Олег Николаевич, в сложившейся геополитической ситуации университет адаптирует проекты социальной направленности к современным реалиям. Прежде всего, это касается добровольчества: Центр волонтёрского движения «ДоброТворец» оказывает всестороннюю помощь людям, прибывающим в Белгородскую область из Донбасса и Украины.