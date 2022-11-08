Ректор БелГУ рассказал о реализации программы «Приоритет-2030»

В нём приняли участие глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и представители правительства региона.
Главными темами встречи стали подведение итогов реализации программы «Приоритет-2030» и мониторинг трудоустройства выпускников региональных вузов.
Выступая с отчётом об итогах реализации программы «Приоритет-2030», ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин отметил, что по трём стратегическим проектам программы («Наука XXI века», «Лидеры будущего» и «Университет без границ») в Белгородском госуниверситете реализуется 57 проектов.
«За два неполных года на реализацию программы развития из средств федерального бюджета выделено 626,21 миллиона рублей и 100 миллионов — из областного. Почти 70% из них направлено на приобретение оборудования и расходных материалов», — прокомментировал Олег Николаевич, отметив, что дополнительно университет вложил порядка одного миллиарда рублей собственных средств на модернизацию инфраструктуры, цифровую трансформацию и оснащение вуза современным учебно-научным оборудованием.
Олег Николаевич озвучил основные результаты по каждому из ключевых направлений программы стратегического развития. Так, например, в рамках кластера «Новые материалы и инженерные приложения» стратпроекта «Наука XXI века» разработки учёных-материаловедов, запатентовавших новые технологии получения сталей и сплавов с высокими механическими свойствами, вызвали интерес у индустриальных партнёров вуза, в числе которых белгородский завод СКИФ-М, Объединённая двигателестроительная корпорации, ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и другие.
В области развития генетических технологий была представлена разработка новых способов прогнозирования риска развития рака молочной железы, а также найден ген, влияющий на возникновение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, которые были получены учёными-генетиками в сотрудничестве с практикующими медиками (БОКБ Святителя Иоасафа).
По линии кластера «Природообустройство и биотехнологии» речь шла о реализуемых в тесном партнёрстве с правительством Белгородской области масштабных проектах по созданию на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» первого в регионе карбонового полигона (совместно с ПАО «МАК Вымпел» и РОСНАНО) и очистке водных ресурсов (в сотрудничестве с РОСНАНО в рамках федерального проекта «Чистая вода»).
Руководитель университета рассказал о стратегическом проекте «Лидеры будущего», ориентированном на сохранение и привлечение талантов, подготовку кадров для ключевых отраслей экономики страны и региона, а также о стратпроекте «Университет без границ», который на уровне региона обеспечивает вклад вуза в безопасность и комфорт жителей, комплексное развитие молодёжи, активизацию старшего возраста, передовое образование, здравоохранение, культуру и спорт. Как подчеркнул Олег Николаевич, в сложившейся геополитической ситуации университет адаптирует проекты социальной направленности к современным реалиям. Прежде всего, это касается добровольчества: Центр волонтёрского движения «ДоброТворец» оказывает всестороннюю помощь людям, прибывающим в Белгородскую область из Донбасса и Украины.
К достижениям этого года глава вуза отнёс открытие Белгородского института пищевых наук при Дэчжоуском университете (Китай), к обучению в котором по четырём совместным образовательным программам (СОП) приступили более 400 студентов, а также создание совместного с Каршинским государственным университетом (Узбекистан) факультета, где будут реализованы 10 СОП.
Говоря о перспективах, Олег Полухин обратил внимание на то, что программа стратегического развития вуза была скорректирована. Ключевым ориентиром стало ускоренное развитие исследовательского и инновационного потенциала университета. Это нашло отражение в предложенных к реализации новых проектах, часть которых планируют запустить до конца 2022 года.