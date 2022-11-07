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После обстрела в Грайвороне без света остаётся около 2 тысяч человек

Вчера, 13:17
Фото: 1MI
Вместе с тем во все соцобъекты и основной части населения вернули электроэнергию. По предварительным данным, работы должны завершить к пяти часам вечера. Подробностями поделился губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
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Обстрел

7 ноября Грайворон попал под обстрел. Без света остались некоторые жители города и соседнего села.

По состоянию на 16:00 во все соцобъекты и основной части населения вернули электроэнергию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако без света всё ещё остаётся около 2 тыс. жителей.

Глава региона отметил, что аварийные бригады уже приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы могут завершить уже к 17:00.

Тем временем происшествием в Грайвороне заинтересовался СК РФ. В пресс-службе федерального ведомства сообщили, что следователи зафиксировали и будут расследовать факт обстрела.

Отметим, что 6 ноября после обстрела в Грайворонском горокруге пострадал промышленный объект — загорелся резервуар с растворителем.

Пострадавших в обоих случаях не было.

Грайворон в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Электричество#Инна Рогова
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