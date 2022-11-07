После обстрела в Грайвороне без света остаётся около 2 тысяч человек

7 ноября Грайворон попал под обстрел. Без света остались некоторые жители города и соседнего села.
По состоянию на 16:00 во все соцобъекты и основной части населения вернули электроэнергию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако без света всё ещё остаётся около 2 тыс. жителей.
Глава региона отметил, что аварийные бригады уже приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы могут завершить уже к 17:00.
Тем временем происшествием в Грайвороне заинтересовался СК РФ. В пресс-службе федерального ведомства сообщили, что следователи зафиксировали и будут расследовать факт обстрела.
Отметим, что 6 ноября после обстрела в Грайворонском горокруге пострадал промышленный объект — загорелся резервуар с растворителем.
Пострадавших в обоих случаях не было.