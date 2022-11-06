Под обстрел со стороны ВСУ в Белгородской области попал промышленный объект

6 ноября ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. В этот раз под огнём оказался промышленный объект в Грайворонском горокруге. Загорелся резервуар с растворителем.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее местные жители сообщали, что слышали громкие звуки, после которых в небе появился чёрный дым.
С начала ноября в регионе зафиксировали несколько обстрелов со стороны ВСУ. 2 ноября под обстрел попал грайворонский хутор Масычево, 3 ноября — Бутырки в Валуйском городском округе и Журавлёвка в Белгородском районе, а 4 ноября — посёлок Октябрьский.