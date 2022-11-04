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На месте разрушенного обстрелом квартала в Белгороде построят детский сад

Вчера, 10:30
Фото: 1MI
По данным телеграм-канала «Белгород №1», на пустыре, который образовался после сноса разрушенных обстрелом домов в районе улицы Маяковского в Белгороде, построят современный детский сад с бассейном и зимним садом.

Как сообщает источник, власти, наконец, приняли решение, что построить на пустыре в северной части города. Это будет детский сад. По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, учитывая трагические события 3 июля, это должен быть лучший детский сад города. В нём построят открытые веранды, спортзалы и бассейн, а также зимний сад и картинную галерею.

Напомним, 3 июля над Белгородом сбили три ракеты, выпущенные с территории Украины. Часть одной из ракет упала в жилой район и сдетонировала, в результате был разрушен целый квартал домов на улицах Попова, Павлова, Маяковского, Мичурина, Чумичова. Пять человек погибли, четверо получили ранения.

Часть домов, где это было возможно, восстановили, жителей других домов расселили, а разрушенные дома снесли.

 

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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Белгород#Детский сад
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