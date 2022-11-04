На месте разрушенного обстрелом квартала в Белгороде построят детский сад

Как сообщает источник, власти, наконец, приняли решение, что построить на пустыре в северной части города. Это будет детский сад. По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, учитывая трагические события 3 июля, это должен быть лучший детский сад города. В нём построят открытые веранды, спортзалы и бассейн, а также зимний сад и картинную галерею.