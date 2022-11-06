Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дом белгородки разрушился после обстрела ВСУ. После операции ей некуда было вернуться

Вчера, 09:25
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Происшествие случилось в сентябре в Валуйском горокруге. Дом женщины разрушился в результате обстрела со стороны Украины. Сама она не пострадала: в тот момент валуйчанка находилась в больнице. После операции ей некуда было вернуться, жить пришлось у чужих людей.
Сюжет
Обстрел

22 сентября под обстрел со стороны Украины попало валуйское село Двулучное. Как тогда сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на месте происшествия образовалась воронка радиусом 12 метров, повреждения получили два дома: один решили заново отстроить, а по второму должны были провести дополнительную экспертизу.

В одном из пострадавших домов жила женщина, которая в момент происшествия находилась в белгородской больнице. Местные власти обещали помочь с восстановлением, однако по состоянию на ноябрь вопрос с жильём до сих пор не решён.

В селе Двулучное в сентябре разбомбили дом у Ильинской Виктории Ивановны. Она в это время была на операции в городе Белгороде в нейрохиругии с диагнозом «опухоль мозга». Дом разрушен, при выписке ехать некуда. Живёт временно у чужих людей. Нет ни денег, ни личных вещей. Через неделю ехать на химиотерапию. Помогите, пожалуйста, решить проблему с жильём.
Марина Киселёва

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов попросил заявительницу уточнить вопрос в отделе по управлению муниципальной собственностью и жилищным вопросам местной администрации и оставил контактный номер.

Отметим, что в результате происшествия 22 сентября в Двулучном жертв и пострадавших не было. Алексей Дыбов в тот же день отметил, что людям с восстановлением жилья помогут.

Читайте также:
Воронка 12 метров: со стороны Украины снова обстреляли село в Белгородской областиСо стороны Украины обстреляли ещё одно валуйское село
#Инна Рогова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Двулучное#Алексей дыбов#Обстрелы#Дом#Разрушение#Операция
Подпишитесь
Отставка в Крыму и попытка в Белгороде: что известно об и. о. мэра Валентине Демидове
Вчера, 18:47
В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
Вчера, 22:43
Пригожин рассказал подробности о подготовке ополченцев в Белгородской области
Вчера, 15:38
Пожаловавшаяся на заразных голубей белгородка владеет ветеринарной клиникой
Вчера, 22:04
Белгородцы жалуются на разрушенное крыльцо отделения почты
Сегодня, 07:20
Белгородцы украли гирю из паба «Декабрист»
Вчера, 20:13