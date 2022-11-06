Дом белгородки разрушился после обстрела ВСУ. После операции ей некуда было вернуться

22 сентября под обстрел со стороны Украины попало валуйское село Двулучное. Как тогда сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на месте происшествия образовалась воронка радиусом 12 метров, повреждения получили два дома: один решили заново отстроить, а по второму должны были провести дополнительную экспертизу.
В одном из пострадавших домов жила женщина, которая в момент происшествия находилась в белгородской больнице. Местные власти обещали помочь с восстановлением, однако по состоянию на ноябрь вопрос с жильём до сих пор не решён.
В селе Двулучное в сентябре разбомбили дом у Ильинской Виктории Ивановны. Она в это время была на операции в городе Белгороде в нейрохиругии с диагнозом «опухоль мозга». Дом разрушен, при выписке ехать некуда. Живёт временно у чужих людей. Нет ни денег, ни личных вещей. Через неделю ехать на химиотерапию. Помогите, пожалуйста, решить проблему с жильём.
Марина Киселёва
Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов попросил заявительницу уточнить вопрос в отделе по управлению муниципальной собственностью и жилищным вопросам местной администрации и оставил контактный номер.
Отметим, что в результате происшествия 22 сентября в Двулучном жертв и пострадавших не было. Алексей Дыбов в тот же день отметил, что людям с восстановлением жилья помогут.