Дом белгородки разрушился после обстрела ВСУ. После операции ей некуда было вернуться

Происшествие случилось в сентябре в Валуйском горокруге. Дом женщины разрушился в результате обстрела со стороны Украины. Сама она не пострадала: в тот момент валуйчанка находилась в больнице. После операции ей некуда было вернуться, жить пришлось у чужих людей.

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