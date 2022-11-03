Эксперты о демографии в России: эпохальная катастрофа

За восемь месяцев 2022 года в стране родилось 872,3 тыс. младенцев, хотя ещё пять лет назад за тот же период родили больше миллиона детей. Регионы вымирают не только из-за миграции людей в более комфортные города, но и из-за проблем с рождаемостью.