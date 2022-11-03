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Эксперты о демографии в России: эпохальная катастрофа

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Учёные прогнозируют провал страны в демографическую яму. Последние события могут усугубить ситуацию. Будет ли вымирание России, выяснили «Новые Известия» вместе с демографами.

За восемь месяцев 2022 года в стране родилось 872,3 тыс. младенцев, хотя ещё пять лет назад за тот же период родили больше миллиона детей. Регионы вымирают не только из-за миграции людей в более комфортные города, но и из-за проблем с рождаемостью.

Гарантированное вымирание?

В 2023 году прогнозируют рождение менее 1,2 млн новых россиян. Коэффициент рождаемости упадёт до 1,3-1,39 на одну женщину. Всё, что меньше 2, — гарантированное вымирание нации. Эксперты поясняют, что это в том числе наследие 90-х.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал изданию, что в детородный возраст входят девушки, рождённые 25 лет назад — в середине 90-х с колоссальной демографической ямой. Из-за доминирования модели «полуторадетной семьи» идёт вымирание, а для простого воспроизводства нужно в среднем два с половиной ребёнка в семье, что считалось базовым в конце 50-х годов прошлого века.

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Рожать дорого

Проведение спецоперации с частичной мобилизацией росту рождаемости тоже не поспособствует. Завкафедрой народонаселение экономического факультета МГУ Ирина Калабихина считает, что в стране не наберётся достаточно мужчин для увеличения рождаемости ради отсрочки от армии.

Правила отсрочки постоянно меняются. Люди оценивают долгосрочные условия жизни, когда принимают решение завести детей. Дети требуют времени, материальных затрат на уход и воспитание. Отзовутся на меру разве что те, кто хотел иметь третьего ребёнка попозже, а сейчас может поторопиться, считает эксперт.

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Снижение ещё на 10%?

Нестабильность, стресс от происходящих событий и прогнозируемый кризис могут привести к отказу от рождения детей даже у тех, кто ранее планировал это сделать в этом или в следующем году. Откладывать будут рождение и первых, и вторых, и последующих детей, считает Калабихина.

Юрий Крупнов, в свою очередь, отмечает, что на фоне глобальной демографической катастрофы особого влияния СВО на рождаемость не будет. Специалист сравнил ситуацию с падением Луны на Землю — это «эпохальная всемирно-историческая катастрофа».

Журналисты «Новых Известий» делают вывод, что Россия всё равно свалилась бы в демографическую пропасть. Однако в отдельных регионах случилось демографическое чудо. О его рецепте расскажут в следующей публикации по теме.

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#Евгений Грицков#Общество#Демографическая катастрофа#Мнение экспертов
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