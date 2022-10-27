Военнообязанные брянцы жалуются на работу военкоматов в суде

В суды Брянской области поступают первые иски от военнообязанных. Причиной стали действия призывных комиссий после объявления частичной мобилизации в стране.
Несколько военнообязанных граждан обжалуют действия должностных лиц в военкоматах. Ответчиками в делах выступают военные комиссариаты, призывные комиссии и даже мэр города Александр Макаров. Один из исков передали на рассмотрение в другой суд.
Также уточняется, что в Фокинском районном суде Брянска одно заявление вернули истцу. Дело неподсудно указанному суду.
Напомним, частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призыв обеспечивали губернаторы.