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Военнообязанные брянцы жалуются на работу военкоматов в суде

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
В суды региона стали поступать первые иски от военнообязанных, которые были недовольны работой военкоматов, пишут «Брянские новости».

В суды Брянской области поступают первые иски от военнообязанных. Причиной стали действия призывных комиссий после объявления частичной мобилизации в стране.

Несколько военнообязанных граждан обжалуют действия должностных лиц в военкоматах. Ответчиками в делах выступают военные комиссариаты, призывные комиссии и даже мэр города Александр Макаров. Один из исков передали на рассмотрение в другой суд.

Также уточняется, что в Фокинском районном суде Брянска одно заявление вернули истцу. Дело неподсудно указанному суду.

Напомним, частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призыв обеспечивали губернаторы. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Частичная мобилизация#Брянская область#Мобилизованные#Судебные иски#Военкоматы
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