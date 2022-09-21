Призыв по частичной мобилизации обеспечат губернаторы

Как заявлено в указе, опубликованном на сайте Кремля, призыв на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ обеспечат губернаторы регионов в сроки, которые определяются Министерством обороны РФ для каждого субъекта страны.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России утром 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в части пройдут дополнительную подготовку с учётом опыта в специальной военной операции. Они получат те же выплаты, что и служащие по контракту военные.