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Призыв по частичной мобилизации обеспечат губернаторы

21 сентября 06:44
Фото: Bel.ru
Это следует из указа президента РФ. Частичная мобилизации в России начинается 21 сентября.

Как заявлено в указе, опубликованном на сайте Кремля, призыв на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ обеспечат губернаторы регионов в сроки, которые определяются Министерством обороны РФ для каждого субъекта страны.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России утром 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части пройдут дополнительную подготовку с учётом опыта в специальной военной операции. Они получат те же выплаты, что и служащие по контракту военные.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Путин#Военные#Военная мобилизация
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