Мобилизованные белгородцы получат по 500 тысяч рублей за среднее и тяжёлое ранения

Также он рассказал, что около трёх тысяч военнослужащих получили дополнительное снаряжение от Белгородской области. Регион помог с покупкой полиуретановых сапог, термобелья, термоносков, балаклав и других вещей, которые сделают пребывание в СВО чуть более комфортным.