Мобилизованные белгородцы получат по 500 тысяч рублей за среднее и тяжёлое ранения

По словам главы региона, в случае получения ранения нужно принести в министерство здравоохранения Белгородской области документы для получения выплаты.
«Если вы получили ранение, вылечились, вне зависимости от того, в госпитале или другом лечебном учреждении РФ, военном или гражданском, получили заключение военно-медицинской комиссии и принесли документы в региональный минздрав. За ранение средней тяжести и тяжёлое ранение область выплачивает 500 тысяч рублей», — уточнил губернатор.
Также он рассказал, что около трёх тысяч военнослужащих получили дополнительное снаряжение от Белгородской области. Регион помог с покупкой полиуретановых сапог, термобелья, термоносков, балаклав и других вещей, которые сделают пребывание в СВО чуть более комфортным.
Дополнительно покупаем новые виды снаряжения. Мне очень нравится, что Центр помощи семьям военнослужащих в своих офисах разместили обмундирование, которое выдаётся министерством обороны, и то дополнительное снаряжение и одежду, которую закупает область. Теперь вы можете посмотреть качество, посмотреть, что покупаем, и дать свою оценку.
Вячеслав Гладков