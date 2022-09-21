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Частичная мобилизация в России начнётся 21 сентября

21 сентября 06:31
Фото: Bel.ru
Президент объявил о начале частичной мобилизации. Указ уже подписан.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

По словам президента, призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку.

Также мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определены Минобороны для каждого региона

#Анастасия Федосеенко#Эксклюзив#Общество#Мобилизация#Военные#Военная мобилизация
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