Частичная мобилизация в России начнётся 21 сентября

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
По словам президента, призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку.
Также мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определены Минобороны для каждого региона