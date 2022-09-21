Частичная мобилизация в России начнётся 21 сентября

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.