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Две тысячи мобилизованных белгородцев смогут временно не выплачивать долги

Вчера, 13:37
Фото: 1MI
Общая сумма приостановленных исполнительных производств составила 63 млн рублей, сообщили в региональном УФССП.

В Белгородской области судебные приставы приостановили исполнительные производства в отношении 2 тыс. мобилизованных. Общая сумма составила 63 млн рублей.

От должников поступило 448 заявлений. В ведомстве уточнили, что в эту категорию попадают мобилизованные, в том числе и предприниматели, контрактники, добровольцы и члены семей указанных военнослужащих.

Чтобы приостановить производство, должникам нужно предоставить оригинал справки из военкомата, подтверждающий факт призыва должника на военную службу. Также можно принести справку об участии в спецоперации. Для родственников необходимо подтверждение родства с военным.

Уточняется, что наложенные судебными приставами-исполнителями аресты и запреты на проведение регистрационных действий снимать не будут.

Напомним, мобилизованные белгородцы получат по 500 тыс. рублей за среднее и тяжёлое ранения. Документы предоставляются в областной минздрав. Тем временем более 3 тыс. мобилизованных жителей региона уже получили выплаты в 100 тыс. рублей.

 

Как быть, если белгородца мобилизовали, а деньги за долги продолжают списывать
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#Общество#Частичная мобилизация#Исполнительные производства#Приостановка#Судебные приставы#Мобилизованные#Наталья Корявых
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