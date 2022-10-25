Две тысячи мобилизованных белгородцев смогут временно не выплачивать долги

В Белгородской области судебные приставы приостановили исполнительные производства в отношении 2 тыс. мобилизованных. Общая сумма составила 63 млн рублей.
От должников поступило 448 заявлений. В ведомстве уточнили, что в эту категорию попадают мобилизованные, в том числе и предприниматели, контрактники, добровольцы и члены семей указанных военнослужащих.
Чтобы приостановить производство, должникам нужно предоставить оригинал справки из военкомата, подтверждающий факт призыва должника на военную службу. Также можно принести справку об участии в спецоперации. Для родственников необходимо подтверждение родства с военным.
Уточняется, что наложенные судебными приставами-исполнителями аресты и запреты на проведение регистрационных действий снимать не будут.
Напомним, мобилизованные белгородцы получат по 500 тыс. рублей за среднее и тяжёлое ранения. Документы предоставляются в областной минздрав. Тем временем более 3 тыс. мобилизованных жителей региона уже получили выплаты в 100 тыс. рублей.