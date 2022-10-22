Более трёх тысяч мобилизованных белгородцев получили выплаты в 100 тысяч рублей

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в соцзащиту по месту прописки. Документы можно принести как самому мобилизованному, так и членам его семьи: матери, отцу, ребёнку старше 18 лет, бабушке, дедушке, братьям и сёстрам, которые живут в Белгородской области. Только при этом нужно показать документ, который подтверждает ваше родство.