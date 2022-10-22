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Более трёх тысяч мобилизованных белгородцев получили выплаты в 100 тысяч рублей

Сегодня, 07:00
Фото: 1MI
Единовременную выплату, установленную по инициативе Гладкова, могут получить также заключившие контракт и добровольцы ВС РФ.

В правительстве области отчитались о числе получивших выплату белгородцах – их число превысило три тысячи человек. 100 тысяч рублей могут получить не только мобилизованные жители региона, но и заключившие контракт о прохождении военной службы и добровольцы Вооружённых Сил РФ.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в соцзащиту по месту прописки. Документы можно принести как самому мобилизованному, так и членам его семьи: матери, отцу, ребёнку старше 18 лет, бабушке, дедушке, братьям и сёстрам, которые живут в Белгородской области. Только при этом нужно показать документ, который подтверждает ваше родство.

Это не единственная в Белгородской области мера поддержки военнослужащих. Семьи призванных получат по 3000 рублей ежемесячно на питание каждого ребёнка, в том числе студента-очника до 23 лет. За октябрь, ноябрь и декабрь заплатят сразу 9000 рублей. Если в семье мобилизованного после 21 сентября, когда объявлена частичная мобилизация, родится ребёнок, семья получит помощь в размере 50 тысяч рублей.

Вячеслав Гладков рассказал, как мобилизованным получить выплату за ранение
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#Евгений Грицков#Общество#Частичная мобилизация#Выплаты мобилизованным#Помощь семьям мобилизованных
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