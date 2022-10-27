Достижения Ставрополья внесены в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Благоустраиваются города в Кавминводах. За последние 3 года госбюджет выделил 4,2 млрд рублей на эти цели. Деньги направили на строительство школы в Кисловодске. Также были открыты детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс. До 2026 года в развитие инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод вложат ещё 50 млрд.