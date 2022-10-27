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Достижения Ставрополья внесены в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Вчера, 12:06
Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Основные вехи в жизни Российской Федерации в третьем тысячелетии определяются при помощи работающих в регионах фокус-групп. В них набирали молодых людей в возрасте 18 — 35 лет.

Сегодня речь пойдёт о достижениях Ставропольского края, пишет newstracker.ru.

В Ставрополье построили самый большой ветропарк в Российской Федерации. 4 ветроэлектростанции поставляют электроэнергию на оптовый рынок РФ. К 2024 году мощность всех запущенных ветрогенераторов составит 983 МВт.

Благоустраиваются города в Кавминводах. За последние 3 года госбюджет выделил 4,2 млрд рублей на эти цели. Деньги направили на строительство школы в Кисловодске. Также были открыты детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс. До 2026 года в развитие инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод вложат ещё 50 млрд.

В Ставрополе, в ЖК «Белый берег», построенном в самом густонаселённом районе города, открылась современная поликлиника, которая может принимать 850 пациентов за одну смену. В регионе уже в ближайшие годы откроют 25 новых медицинских учреждений. 

В Кочубеевском округе проводится реконструкция самого большого в Российской Федерации сельского стадиона «Урожай», построенного ещё в 80-х годах прошлого столетия. После модернизации на объекте будет футбольное поле с искусственным покрытием, полоса препятствий для сдачи ГТО, беговые дорожки и другие локации.

Также в административном центре региона открылась самая большая школа в регионе. Уже сформированы 14 первых классов на 1550 учащихся. В актовом зале могут одновременно собраться 600 человек. В учебном заведении 3 просторных спортзала. Кроме этого, в школе созданы условия для инклюзивного обучения.

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