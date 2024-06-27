Белгородские дети-сироты, принимавшие участие в СВО, получат жильё в первую очередь

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Согласно принятому закону, в Белгородской области преимущественное право на получение жилья теперь имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые принимали участие СВО. Также для них сократили срок действия договора найма с пяти до трёх лет.
Внесли депутаты и изменения в статью регионального закона, увеличив размер выплаты на оплату коммунальных услуг и содержание жилья с 500 до 1000 рублей. Также, согласно изменениям, увеличивается стоимость ремонта квадратного метра жилья детей-сирот (участников СВО) с 5000 до 10 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты предоставили возможность однократного предоставления данной категории лиц, которым исполнилось 23 лет, выплаты на покупку благоустроенного жилья или для полного погашения ипотеки.