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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Белгородские дети-сироты, принимавшие участие в СВО, получат жильё в первую очередь

Белгородские дети-сироты, принимавшие участие в СВО, получат жильё в первую очередь

27 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Решение приняли депутаты облдумы. Также изменения коснулись и других пунктов закона, который касается обеспечения детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, жильём.

Согласно принятому закону, в Белгородской области преимущественное право на получение жилья теперь имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые принимали участие СВО. Также для них сократили срок действия договора найма с пяти до трёх лет.

Внесли депутаты и изменения в статью регионального закона, увеличив размер выплаты на оплату коммунальных услуг и содержание жилья с 500 до 1000 рублей. Также, согласно изменениям, увеличивается стоимость ремонта квадратного метра жилья детей-сирот (участников СВО) с 5000 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты предоставили возможность однократного предоставления данной категории лиц, которым исполнилось 23 лет, выплаты на покупку благоустроенного жилья или для полного погашения ипотеки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Закон#Депутаты#Дети-сироты#Жилье#Ипотека#Облдума#Белгород#Ремонт жилья#Оплата коммунальных услуг#СВО
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