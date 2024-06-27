Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», белгородский завод сапфиров «Монокристалл» работает в Шебекино с 1998 года и занимается производством искусственного корунда. Руководитель — Дмитрий Петров, а головная компания — АО «Монокристалл» находится в Ставрополе. Убыток фирмы по итогам 2022 года составил 491 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.