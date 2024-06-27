Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
По словам губернатора, из-за обстрелов ВСУ в Шебекинском округе уничтожена ещё одна подстанция. Из-за этого завод сапфиров «Монокристалл» остановил свою работу. Гладков отметил, что сроки восстановления объекта пока неизвестны.
В таких условиях работать крайне тяжело. К примеру, предприятие «Монокристалл», у которого головная компания находится в Ставрополе. Перевести отсюда производство и инженеров труда не составит, но мы потеряем компетенции навсегда.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее «Монокристалл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы и потребовало взыскать 62,3 млн рублей в рамках договора страхования со страховой компании «Ингосстрах».
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», белгородский завод сапфиров «Монокристалл» работает в Шебекино с 1998 года и занимается производством искусственного корунда. Руководитель — Дмитрий Петров, а головная компания — АО «Монокристалл» находится в Ставрополе. Убыток фирмы по итогам 2022 года составил 491 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.
Предприятие заняло пятое место в рейтинге убыточных белгородских фирм по итогам 2022 года.