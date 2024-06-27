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Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции

Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции

27 июня 2024, 10:01
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе заседания облдумы. Он отметил, что сроки восстановления трансформаторной подстанции пока неизвестны.
Сюжет
СВО

По словам губернатора, из-за обстрелов ВСУ в Шебекинском округе уничтожена ещё одна подстанция. Из-за этого завод сапфиров «Монокристалл» остановил свою работу. Гладков отметил, что сроки восстановления объекта пока неизвестны.

В таких условиях работать крайне тяжело. К примеру, предприятие «Монокристалл», у которого головная компания находится в Ставрополе. Перевести отсюда производство и инженеров труда не составит, но мы потеряем компетенции навсегда.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее «Монокристалл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы и потребовало взыскать 62,3 млн рублей в рамках договора страхования со страховой компании «Ингосстрах».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», белгородский завод сапфиров «Монокристалл» работает в Шебекино с 1998 года и занимается производством искусственного корунда. Руководитель — Дмитрий Петров, а головная компания — АО «Монокристалл» находится в Ставрополе. Убыток фирмы по итогам 2022 года составил 491 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.

Предприятие заняло пятое место в рейтинге убыточных белгородских фирм по итогам 2022 года.

Пострадавший от обстрелов «Монокристалл» потребовал со страховой 62,3 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Ставрополь#Ингосстрах#СВО#Электроподстанция#Обстрелы
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