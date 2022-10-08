В Ярославле появился «Народный переулок Куравлева» в честь известного актера

Сегодня великому актеру исполнилось бы 86 лет.
Всего в городе открыты три посвященных ему арт-объекта: живой арт-объект «Дуб памяти Леонида Куравлева», галерея актерской славы Леонида Куравлева и фотоальбом «Мосфильм» - Ярославии». Они и станут своеобразным «народным переулком Куравлева» – новым туристическим маршрутом и украшением Ярославля, передает gradnews.ru.
Руководитель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии», вице-президент межрегионального объединения туриндустрии «Золотое кольцо» Александр Седухин рассказал, с чего началась идея создания туристического маршрута. По его словам, в день смерти Леонида Куравлева ярославцы начали стихийно приносить цветы к памятнику героям фильма «Афоня». Так у активистов постепенно возникла идея создать серию объектов, посвященных любимому актеру.
Один из них - канадский краснолиственный дуб, который посадили на месте сломанного ветром дерева. После него на новой брусчатке проезда появились звезды, посвященные фильмам с участием Куравлева, на которых указано даже число зрителей, сходивших на них в кинотеатры.
Фильм «Афоня» снимался в Ярославле. В 2010 году, к 35-летию выхода картины, в городе установили памятник героям ленты. Ярославцы выступили с предложением переименовать Революционный проезд, где установлена композиция, в честь Куравлева.
Эту идею поддержали заслуженный учитель, лауреат премии президента РФ, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» Михаил Нянковский, актер и кинопродюсер Юрий Ваксман, театральный актер и режиссер Валерий Кириллов. Многие деятели культуры и искусства поддерживают создание и туристического маршрута имени известного артиста.
Однако сейчас, даже несмотря на обращение жителей к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, и. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов оставил предложение общественности без внимания.
Новые арт-объекты, несомненно, стоит посетить. Они открыты в любое время.