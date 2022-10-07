Российский центр «Мемориал»* получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира получил российский центр «Мемориал», ликвидированный в 2021 году. Аналогичную награду получили белорусский активист Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».
На сайте Нобелевской премии указано, что лауреаты многие годы продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и случаев злоупотребления властью.
Алеся Беляцкого арестовали в Белоруссии. Это произошло 15 июля 2021 года. Его обвинили в неуплате налогов. Правозащитную организацию «Вясна», которой руководил Беляцкий, лишили аккредитации, а представители организации попали под уголовное преследование.
Что касается российского «Мемориала», то его ликвидировали 29 декабря 2021 года по решению Мосгорсуда, пишет РБК. Неправительственная организация занималась исследованием политических репрессий в СССР.
Формальные претензии к «Мемориалу» состояли в нарушении законодательства об иноагентах. Речь о том, что организация не ставила соответствующую маркировку на материалы. За несколько лет общая сумма штрафов составила 2,9 млн рублей.
Однако были и другие причины для ликвидации. Во время судебного процесса против центра прокурор Дмитрий Сухоруков заявил, что организация поддерживала несанкционированные акции протеста, которые, по его словам, были направлены на «дестабилизацию ситуации внутри страны». Практика «Мемориала» по формированию списков политзаключённых, как утверждал Сухоруков, была направлена на создание «негативного восприятия судебной системы России».
*Признан в РФ иноагентом