Российский центр «Мемориал»* получил Нобелевскую премию мира

Однако были и другие причины для ликвидации. Во время судебного процесса против центра прокурор Дмитрий Сухоруков заявил, что организация поддерживала несанкционированные акции протеста, которые, по его словам, были направлены на «дестабилизацию ситуации внутри страны». Практика «Мемориала» по формированию списков политзаключённых, как утверждал Сухоруков, была направлена на создание «негативного восприятия судебной системы России».