В Катаре заработал центр выдачи fan-ID

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на оргкомитет турнира.
Такой документ обеспечит фанатов облегченным визовым режимом, а также поможет приобрести билеты на матчи и попасть на стадион. Закроется учреждение 23 января, когда, по мнению властей, все болельщики уже покинут страну.
Напомним, что подобная система была опробована в России, а сейчас внедряется на матчи РПЛ, чем вызывает бурю протестов со стороны фанатов клубов. Пока система тестово запущена на пяти аренах, однако после 1 декабря начнет использоваться на всех стадионах страны.
Эксперты уже отмечают резкое падение посещаемости игр в связи с бойкотом фанатов встреч своих команд.