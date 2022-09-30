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В Катаре заработал центр выдачи fan-ID

30 сентября 18:43
Фото: pxhere.com
В Катаре начал функционировать центр выдачи fan-ID. Карта болельщика на ЧМ в Катаре призвана выполнять функции, аналогичные турниру четырехлетней давности в России.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на оргкомитет турнира.

 

Такой документ обеспечит фанатов облегченным визовым режимом, а также поможет приобрести билеты на матчи и попасть на стадион. Закроется учреждение 23 января, когда, по мнению властей, все болельщики уже покинут страну.

 

Напомним, что подобная система была опробована в России, а сейчас внедряется на матчи РПЛ, чем вызывает бурю протестов со стороны фанатов клубов. Пока система тестово запущена на пяти аренах, однако после 1 декабря начнет использоваться на всех стадионах страны. 

 

Эксперты уже отмечают резкое падение посещаемости игр в связи с бойкотом фанатов встреч своих команд.

#Спорт
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