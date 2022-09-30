В Катаре заработал центр выдачи fan-ID

Напомним, что подобная система была опробована в России, а сейчас внедряется на матчи РПЛ, чем вызывает бурю протестов со стороны фанатов клубов. Пока система тестово запущена на пяти аренах, однако после 1 декабря начнет использоваться на всех стадионах страны.