Малькевич: Людей в Белгороде пытались раскачать на протесты

Зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества в Общественной палате Александр Малькевич утверждает, что людей в Белгороде пытались подбить на протесты. По его словам, ситуацию в российских регионах раскачивают через соцсети.
Он уточнил, что украинские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в стране путём вывода людей на улицы, в это уже включились украинские паблики и отдельные телеграм-каналы.
Как заверяет специалист, несанкционированные акции могут закончиться инцидентами с провокаторами. Далее это станет поводом для новой волны протестов. По его словам, это «трёхходовка, которую будут внедрять в крупных регионах РФ». Малькевич также подчеркнул, что общественники будут купировать такие случаи.