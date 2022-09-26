Малькевич: Людей в Белгороде пытались раскачать на протесты

Как заверяет специалист, несанкционированные акции могут закончиться инцидентами с провокаторами. Далее это станет поводом для новой волны протестов. По его словам, это «трёхходовка, которую будут внедрять в крупных регионах РФ». Малькевич также подчеркнул, что общественники будут купировать такие случаи.