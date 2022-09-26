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Малькевич: Людей в Белгороде пытались раскачать на протесты

26 сентября 08:28
Фото: страница Александра Милькевича в ВК
В Общественной палате заявили, что ситуацию в российских регионах дестабилизируют через соцсети.

Зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества в Общественной палате Александр Малькевич утверждает, что людей в Белгороде пытались подбить на протесты. По его словам, ситуацию в российских регионах раскачивают через соцсети.

Он уточнил, что украинские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в стране путём вывода людей на улицы, в это уже включились украинские паблики и отдельные телеграм-каналы.

Как заверяет специалист, несанкционированные акции могут закончиться инцидентами с провокаторами. Далее это станет поводом для новой волны протестов. По его словам, это «трёхходовка, которую будут внедрять в крупных регионах РФ». Малькевич также подчеркнул, что общественники будут купировать такие случаи. 

 

#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Александр Милькевич#Протесты#Наталья Корявых
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