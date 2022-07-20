Губерниев опасается массовой смены спортивного гражданства отечественными атлетами

По информации «Советского спорта», ссылающегося на телеграм-канал комментатора, теннисисты пока находятся в более выигрышном положении по сравнению с представителями остальных видов спорта, поскольку им разрешено принимать участие во всех индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. Не могут спортсмены только представлять свою национальную сборную в командных соревнованиях.