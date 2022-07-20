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Губерниев опасается массовой смены спортивного гражданства отечественными атлетами

20 июля 17:20
Фото: pxhere.com
Губерниев считает, что теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина, давшие накануне откровенное интервью одному из YouTube-каналов, создали опасный прецедент, обмолвившись о том, что готовы рассмотреть вопрос выступления под чужим флагом в случае полного запрета выступлений на международных соревнованиях.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на телеграм-канал комментатора, теннисисты пока находятся в более выигрышном положении по сравнению с представителями остальных видов спорта, поскольку им разрешено принимать участие во всех индивидуальных турнирах в нейтральном статусе. Не могут спортсмены только представлять свою национальную сборную в командных соревнованиях.

Добавим, что Рублев и Касаткина также обвинили Федерацию тенниса России в отсутствии хотя бы благодарности за высокие результаты, а Дарья, к тому же, призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

#Новости#Спорт
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